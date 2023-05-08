Пассажир рейса Дубай — Москва изнасиловал второклассника на борту самолета

Второклассник утверждает, что во время полета мужчина приказал ему сидеть тихо. После этого неизвестный совершил в отношении малолетнего действия сексуального характера. В аэропорту Шереметьево пассажир настойчиво пытался увести ребенка в туалет, но мальчику удалось остаться с родственниками.