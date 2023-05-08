Пассажир рейса Дубай — Москва изнасиловал второклассника на борту самолета

Пассажир рейса Дубай — Москва домогался ребенка во время полета и пытался увести его в туалет. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
По имеющейся информации, восьмилетний мальчик возвращался вместе с мамой и братом из ОАЭ в Россию. В самолете несовершеннолетний сел рядом с незнакомым мужчиной, а его родственники расположились отдельно.
Второклассник утверждает, что во время полета мужчина приказал ему сидеть тихо. После этого неизвестный совершил в отношении малолетнего действия сексуального характера. В аэропорту Шереметьево пассажир настойчиво пытался увести ребенка в туалет, но мальчику удалось остаться с родственниками.
О произошедшем в самолете стало известно только на следующий день, когда школьник рассказал обо всем маме. Женщина написала заявление в полицию. В данный момент правоохранители устанавливают личность злоумышленника и его местоположение.
Ранее стало известно о том, что житель Оренбургской области отвез гостившего у бабушки второклассника в лес и изнасиловал несовершеннолетнего в автомобиле.