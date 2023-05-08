Советский актер Махмут Дараев умер на 75-м году жизни

Советский и казахский уйгурский актер Махмут Дараев ушел из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Уйгурского театра.
Артист скончался на 75-м году жизни в Алма-Ате. Причина смерти не раскрывается.
Махмут Дараев родился 1 мая 1949 года в селе Гайрат Чиликского района Алма-Атинской области. С 1971 года работал актером в Государственном академическом уйгурском театре музыкальной комедии имени Кужамьярова. На его сцене он исполнил более 50 ролей.
Ранее сообщалось о смерти другого российского артиста. Виктор Шуляковский ушел из жизни 7 мая, на 78-м году жизни.