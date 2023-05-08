Дмитрий Песков: слова главы ГУР Украины Буданова подтверждают правильность решения Владимира Путина начать СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова главы ГУР Украины Кирилла Буданова о россиянах подтверждают правильность решение президента РФ Владимира Путина начать СВО. Политик поделился комментарием в ходе брифинга перед журналистами.
По словам Пескова, российские власти будут внимательно отслеживать реакцию мировых держав на подобные заявления. В Кремле ждут ответа и осуждения в том числе от США, уточнил пресс-секретарь президента России.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков счел чудовищными слова главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова о намерении убивать россиян. Политик подчеркнул, что российские спецслужбы примут все меры для защиты соотечественников.