Представитель Кремля Дмитрий Песков: на Украине много людей, для которых День Победы является священным праздником

Для многих жителей Украины День Победы 9 мая остается священным праздником. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Политик прокомментировал ситуацию с заменой празднования Дня Победы на День Европы 9 мая. По его словам, для многих украинцев праздник великой победы является святым.
«Мы убеждены, что на Украине есть люди для которых этот день священен. И есть люди для которых он останется святым», — заявил Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая. Глава государства указал, что каждый год жители страны теперь будут чествовать историческое единство с европейцами, которые одержали победу над нацизмом.