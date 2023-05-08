Пресс-секретарь президента РФ Песков счел чудовищными слова главы разведки Украины о намерении убивать россиян

Заявления главы разведки Украины Кирилла Буданова о намерении убивать российских граждан по всему миру являются чудовищными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Такое мнение он озвучил на брифинге в ходе общения с журналистами. Мероприятие проходит в понедельник, 8 мая. Российские спецслужбы примут все меры для защиты граждан государства, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Прежде официальный представитель Кремля сообщил, что в Москве продолжается подготовка к параду Победы. На мероприятии выступит российский президент Владимир Путин. Подробности передает «Национальная служба новостей».