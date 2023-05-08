Российский теннисист Даниил Медведев опустился на второе место в чемпионской гонке ATP

Первая ракетка России Даниил Медведев не выиграл очередной турнир серии АТР «Мастерс» 1000 в Мадриде. После чего он упустил лидерство в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В обновленном рейтинге АТР игрок из России занял вторую строчку. Ожидаемо, что первым стал победитель мадридского «Мастерса» испанец Карлос Алькарас. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович, который не принимал участия в соревновании в испанской столице, замыкает тройку лидеров среди профессионалов большего тенниса.
Еще два российских спортсмена входят в топ-10 рейтинга АТР: Андрей Рублев сохранил за собой шестую позицию, а Карен Хачанов поднялся на восьмую строчку. Россиянин Аслан Карацев, который впервые в своей спортивной карьере дошел до полуфинала турнира категории «Мастерс», немедленно переместился из второй сотни игроков на 34-е место в рейтинге.
Теннисисты из России продолжают успешно принимать участие в международных состязаниях, тогда как представителей других видов спорта отстранили от международных стартов. Так, Польша формирует коалицию по недопуску россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже 2024 года, пишет INFOX.