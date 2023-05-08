Российский теннисист Даниил Медведев опустился на второе место в чемпионской гонке ATP

Еще два российских спортсмена входят в топ-10 рейтинга АТР: Андрей Рублев сохранил за собой шестую позицию, а Карен Хачанов поднялся на восьмую строчку. Россиянин Аслан Карацев, который впервые в своей спортивной карьере дошел до полуфинала турнира категории «Мастерс», немедленно переместился из второй сотни игроков на 34-е место в рейтинге.