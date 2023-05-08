ФАН публикует кадры с Пискаревского кладбища в Петербурге, где начались памятные мероприятия накануне Дня Победы

На Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга проходит торжественно-траурная церемония по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Жители и гости города пришли туда 8 мая, чтобы возложить цветы, сообщает корреспондент ФАН.
Память подвига российского народа традиционно чтут накануне Дня Победы. На церемонию, которая началась в 11:00 по московскому времени, пришли многие петербуржцы и гости Северной столицы. Они возложили венки и цветы.
Мемориал охранял караул, пока колонна следовала к монументу «Родина — мать». Участники несли в основном гвоздики.
Параллельно с мероприятием на Пискаревском кладбище в Петербурге прошли церемонии и на других не менее значимых местах. Цветы возложили на Серафимовском кладбище, на площади Победы, на Смоленском мемориальном кладбище и на Невском мемориальном кладбище «Журавли».
В Петербурге подготовились к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Город украсили плакатами и флагами, а на Дворцовой площади провели генеральную репетицию военного парада.