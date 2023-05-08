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Глава МЧС и губернатор Курганской области доложили президенту РФ Владимиру Путину о пожарной ситуации в регионе

Общество
Глава МЧС и губернатор Курганской области доложили президенту РФ Владимиру Путину о пожарной ситуации в регионе

Президент России Владимир Путин выслушал доклад о пожарной ситуации в Курганской области от главы МЧС Александра Куренкова и губернатора региона Вадима Шумкова. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Куренков и Шумков с места пожаров доложили о ситуации по телефону. Они сообщили президенту о том, какие потенциальные угрозы в области сейчас есть, а также о принимаемых властями и сотрудниками МЧС мерах для защиты людей и их собственности, отметил Песков.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Курган для координации тушения природных пожаров в регионе. Вместе с Куренковым на место прибыли специалисты центрального аппарата МЧС.
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