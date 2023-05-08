Глава МЧС и губернатор Курганской области доложили президенту РФ Владимиру Путину о пожарной ситуации в регионе

Куренков и Шумков с места пожаров доложили о ситуации по телефону. Они сообщили президенту о том, какие потенциальные угрозы в области сейчас есть, а также о принимаемых властями и сотрудниками МЧС мерах для защиты людей и их собственности, отметил Песков.