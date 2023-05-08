Financial Times: материалами госструктур и частными переписками госслужащих США массово торгуют в Telegram

Секретными материалами государственных структур США массово торгуют в Telegram-чатах. Информацией об этом поделились российские хакеры, сообщает издание.
В мессенджере Telegram массово торгуют секретными данными, слитыми американским военным Джеком Тейшейрой. Кроме того, в Сеть утекли частные диалоги правоохранителей из США с технологическими компаниями.
Financial Times со ссылкой на хакеров пишет, что найденные изданием группы по продаже подобной информации являются лишь верхушкой айсберга. Время на проникновение в секретный чат с «лучшими материалами» американских госструктур исчисляется годами. Там их продают за западные коммерческие данные.
В конце апреля окружной суд Массачусетса сообщил, что Тейшейру могут спасти от ареста государства, которые хотят навредить США. Военный получит защиту в обмен на секретную информацию.