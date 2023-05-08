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Мэр Киева Виталий Кличко счел ночную атаку дронов на город самой массированной с начала вооруженного противостояния

Политика
Мэр Киева Виталий Кличко счел ночную атаку дронов на город самой массированной с начала вооруженного противостояния

Мэр Киева Виталий Кличко назвал ночную атаку беспилотных летательных аппаратов на город самой масштабной с начала украинского конфликта.

Об этом он заявил 8 мая, в понедельник. Погибших граждан в связи с произошедшим нет, указал мэр столицы. Прежде в Министерстве обороны РФ неоднократно подчеркивалось, что страна не наносит удары по гражданской инфраструктуре.

«Это самая массированная атака с начала войны на наш город», — подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что провал контрнаступления заставит киевский режим искать альтернативные пути завершения спецоперации. Подробности передает телеканал «Царьград».
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