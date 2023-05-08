Армия Косово получила на вооружение турецкие «Байрактары»

Как подчеркивают журналисты, силы безопасности Косова получили в свое распоряжение турецкие беспилотники накануне начала крупнейших международных учений НАТО Defender Europe 23. Маневры, которые стартовали 22 апреля, продлятся два месяца. За это время в них примут участие до 30 тысяч военнослужащих. Непризнанная республика Косово станет одним из 10 государств, на территории которых пройдут учения.