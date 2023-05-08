Армия Косово получила на вооружение турецкие «Байрактары»

Приштина, 8 мая. Вооруженные силы непризнанной республики Косово получили пять ударных беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщает новостной портал Klankosova.
БПЛА прибыли в Приштину спустя семь месяцев с момента подписания контракта между властями самопровозглашенной республики и представителями турецкого завода-изготовителя. О планах Приштины приобрести данный вид вооружений в декабре 2022 года сообщил министр регионального развития Косово Фикрим Дамка.
Как подчеркивают журналисты, силы безопасности Косова получили в свое распоряжение турецкие беспилотники накануне начала крупнейших международных учений НАТО Defender Europe 23. Маневры, которые стартовали 22 апреля, продлятся два месяца. За это время в них примут участие до 30 тысяч военнослужащих. Непризнанная республика Косово станет одним из 10 государств, на территории которых пройдут учения.
Ранее президент Сербии Александр Вучич раскритиковал решение Турции, касающееся поставок «Байрактаров» Приштине. По его словам, это не только повлияет на отношения между Белградом и Анкарой, но и является незаконным с точки зрения международного права.