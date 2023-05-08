Третьего фигуранта уголовного дела об обрушении карусели с людьми задержали в Оренбурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали третьего фигуранта уголовного дела об обрушении карусели с людьми в Оренбурге. Им оказался 36-летний руководитель ООО «Аттракцион-Сервис», сообщили в региональном управлении СК РФ.
По данным пресс-службы ведомства, злоумышленника удалось задержать по результатам проведенных обысков. В настоящий момент гражданин находится в статусе подозреваемого.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге возбудили уголовное дело по факту крушения цепочной карусели в парке аттракционов. В результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе шестеро детей.