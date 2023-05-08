СМИ сообщили о воздушной тревоге и взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях Украины

После объявления воздушной тревоги в некоторых регионах Украины слышны взрывы в Харьковской и Днепропетровской областях.
Согласно сообщениям местных СМИ, несколько громких хлопков слышали в этих субъектах. До этого там, а также в Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу. О последствиях удара пока неизвестно.
Украина оказалась под ударом в ночь на 8 мая. По словам жителя Киева, в небо было запущено много беспилотников, раздававшиеся взрывы он охарактеризовал как сильные, передает РИАМО.