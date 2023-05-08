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Депутаты Верховной рады планируют в ускоренном режиме согласовать перенос Дня Победы на 8 мая

Политика
Депутаты Верховной рады планируют в ускоренном режиме согласовать перенос Дня Победы на 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, подразумевающий перенос празднования Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне на 8 мая. В парламенте страны собираются утвердить объявленные изменения в ближайшее время.

Как сообщает глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, в Верховной раде работают на тем, чтобы «в ускоренном режиме принять внесенный президентом законопроект и юридически закрепить этот исторический момент».

Следует отметить, что ранее Зеленский также подписал указ о провозглашении на Украине 9 мая Днем Европы. По его словам, жители страны будут чествовать историческое единство с европейцами, которые одержали победу над нацизмом.
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