Конфликт России и Украины спровоцировал увеличение спроса на оборонную технику и рабочую силу в 55-тысячном шведском городе Эрншельдсвик. Об этом говорит обозреватель финского телерадиоканала Yle Пирьо Аувинен.
Благодаря данной тенденции многие местные, в том числе и пожилые люди, устроились работать на завод компании Hägglunds, где производят боевые машины пехоты CV90 и гусеничные бронированные вездеходы BvS10. Новые рабочие места снизили уровень безработицы в городе до 6% — это ниже среднего показателя по Швеции.
Один из респондентов сообщил сотрудникам финского СМИ о том, что шведы думают об СВО. По словам жителя Эрншельдсвика, местным не нравится текущий конфликт, «но для города хорошо, когда дела у Hägglunds идут в гору».
Ранее эксперты выдвинули предположение, что США втянули Швецию и Финляндию в НАТО, чтобы использовать северные страны в своих геополитических целях.