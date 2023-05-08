Политолог Саблин рассказал, почему нападение ВСУ на Приднестровье будет объявлением войны Молдавии

Наступление ВСУ на Приднестровье станет формальным объявлением войны Молдавии. Об этом ФАН рассказал военный эксперт и военный эксперт Сергей Саблин.
«Выдвижение ВСУ на территорию Приднестровья — это практически объявление войны независимому, пусть и непризнанному, государству. А, если считать, что государство непризнанное, тогда они объявляют войну Молдове. Выдвигаясь на эту территорию уже никакие договоренности не работают», — сказал эксперт.
Саблин считает, что передвижение украинских войск на границе с Приднестровьем — это отвлечение от других маневров на фронте. По словам журналиста, единственное, что ВСУ сможет найти на приднестровских арсеналах – старое советское вооружение.
«Хотя, как показывает практика, ВСУ научилась применять и очень старое советское вооружение, поэтому вне всякого сомнения снаряды, хранящиеся там, им пригодятся», — отметил эксперт.
Также Саблин добавил, что теоретически Россия может увеличить миротворческий контингент, однако встает большой вопрос с доставкой военнослужащих.
«Перебрасывать туда какими-то вертолётами частично возможно, но не стоит забывать, что в окрестностях Одессы у Украины сосредоточены две базы, которые перекрывают почти все воздушное пространство Приднестровья. Если будут перебрасываться миротворцы, то, скорее всего, это будут воздушные десантные войска. Как минимум. Есть смысл перебрасывать туда не меньше бригады. Но как будет идти на самом деле, какими путями будут давить на Майю Санду — покажет время», — заключил эксперт.
Напомним, ранее ветеран спецслужб Приднестровья Дмитрий Соин заявлял, что судьба Приднестровья предрешена. Запад уже приговорил республику к смертной казни. По его словам, устроенный Западом госпереворот в Молдавии вступил в решающую фазу. Недавнее задержание лидера протестов, депутата Марины Таубер фактически обезглавило существующую оппозицию. Остается только бывший президент республики Игорь Додон, но и он проходит фигурантом уголовного дела. Под руководством США и ЕС молдавские власти уничтожают все силы, выступающие за конструктивный диалог с РФ. При таком раскладе Приднестровье продержится недолго.