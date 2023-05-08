Напомним, ранее ветеран спецслужб Приднестровья Дмитрий Соин заявлял, что судьба Приднестровья предрешена. Запад уже приговорил республику к смертной казни. По его словам, устроенный Западом госпереворот в Молдавии вступил в решающую фазу. Недавнее задержание лидера протестов, депутата Марины Таубер фактически обезглавило существующую оппозицию. Остается только бывший президент республики Игорь Додон, но и он проходит фигурантом уголовного дела. Под руководством США и ЕС молдавские власти уничтожают все силы, выступающие за конструктивный диалог с РФ. При таком раскладе Приднестровье продержится недолго.