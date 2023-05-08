Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал 801 осужденного в честь юбилея со дня рождения экс-главы республики

Подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжение подразумевает освобождение из мест лишения свободы 801 заключенного. Об этом сообщают в пресс-службе главы государства.
Известно, что документ подписан в преддверии 100-летнего юбилея со дня рождения бывшего президента страны Гейдара Алиева. Согласно постановлению, 463 человека помилованы. Также еще 220 заключенным вдвое сократили срок лишения свободы. Помимо этого, 118 человек освобождены от исправительных работ, штрафов и других видов наказания, не касающихся лишения свободы.
В сообщении отмечается, что количество помилованных в 2023 году является самым большим в стране. Так, например, в 2018 году были освобождены 634 осужденных.
Ранее власти Египта амнистировали 1920 заключенных после президентского помилования в честь праздника Ид-Аль-Фитр и Дня освобождения Синая.