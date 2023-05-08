Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал 801 осужденного в честь юбилея со дня рождения экс-главы республики

Известно, что документ подписан в преддверии 100-летнего юбилея со дня рождения бывшего президента страны Гейдара Алиева. Согласно постановлению, 463 человека помилованы. Также еще 220 заключенным вдвое сократили срок лишения свободы. Помимо этого, 118 человек освобождены от исправительных работ, штрафов и других видов наказания, не касающихся лишения свободы.