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Наживаются на святом: IT-аналитик Косарев о мошенничестве в канун Дня Победы

Общество
Наживаются на святом: IT-аналитик Косарев о мошенничестве в канун Дня Победы

Мошенники часто меняют свои преступные схемы, не гнушаясь чудовищным святотатством. В качестве «подложки» используют священный для каждого патриота России День Победы.

Как рассказывают, СМИ, к 9 Мая появляются, например, призывы оказать материальную помощь ветеранам или оформить выплаты к 9 Мая, положенные самим участникам Великой Отечественной войны. На подобные вещи обратили внимание многие пользователи Сети.

О том, как противостоять мошенникам ФАН рассказал эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, директор компании «Форс технологии» Борис Косарев.

«Чтобы получить якобы помощь к Дню Победы, мошенники требуют сообщить данные своей банковской карте или счету», — раскрывает он схему.

И добавляет, что делается это довольно искусно, так что представители старшего поколения порой сами не понимают, как передали сведения, после чего у них похищаются денежные средства.

Особым кощунством эксперт считает, что мошеннические действия совершаются от имени государства, его органов, что подрывает доверие к власти. Хотя есть и примеры, когда злоумышленники прикрывались такой компанией как «Газпром». Впрочем, она также во многом ассоциируется с государством, с Россией в целом.

В Сети распространялись объявления, что «Газпром» якобы выплатит весомое денежное вознаграждение в100 и 150 тысяч рублей за прохождение опроса или регистрацию — мошенническая акция также была приурочена к Дню Победы.

Официальные лица компании уже выступили с разоблачением этой схемы.

Наживаются на святом: IT-аналитик Косарев о мошенничестве в канун Дня Победы

Борис Косарев считает, что долг молодого поколения разъяснять ветеранам, как не подаваться на подобные мошеннические действия, уметь противостоять им. В этом контексте возможно даже организация волонтерского движения.

Как стало известно ранее, волонтеры Ямала вызвались помочь местным жителям в голосовании за объекты благоустройства.
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