Наживаются на святом: IT-аналитик Косарев о мошенничестве в канун Дня Победы

Особым кощунством эксперт считает, что мошеннические действия совершаются от имени государства, его органов, что подрывает доверие к власти. Хотя есть и примеры, когда злоумышленники прикрывались такой компанией как «Газпром». Впрочем, она также во многом ассоциируется с государством, с Россией в целом.