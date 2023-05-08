В Мадриде на акцию «Бессмертный полк» вышли потомки сражавшихся с фашистами испанцев

Акция «Бессмертный полк» прошла в Мадриде. По улицам испанской столицы прошли потомки воевавших с фашистами граждан страны и представители общественных организаций.
Мероприятие посетили потомки испанцев, которые во время Второй мировой войны вели борьбу с нацизмом вместе с солдатами Красной армии. Также в шествии были замечены члены местных антифашистских организаций. Видео публикует «Звезда» в своем Telegram-канале.
Во время проведения акции на улицах раздавали георгиевские ленточки. Люди ходили с советскими и российскими флагами, а также пели военные песни.
В акции «Бессмертный полк» в Гаване приняли участие более 250 тысяч человек. Также в посольстве РФ на Кубе открылась посвященная судебным процессам над нацистскими преступниками выставка.