Мужчина получил ранение из-за подрыва на мине «Лепесток» в Донецке

Информацией поделились в представительстве ДНР в СЦКК. Там указали, что подрыв произошел на улице Бирюзова. От него пострадал мужчина 1970 года рождения. Это также подтвердил глава города Алексей Кулемзин. По данным на 8 мая, от взрывов «Лепестков» пострадали 114 мирных жителей, среди которых десять детей.