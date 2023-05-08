Мужчина получил ранение из-за подрыва на мине «Лепесток» в Донецке

В Кировском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался мужчина. Житель города получил ранение.
Информацией поделились в представительстве ДНР в СЦКК. Там указали, что подрыв произошел на улице Бирюзова. От него пострадал мужчина 1970 года рождения. Это также подтвердил глава города Алексей Кулемзин. По данным на 8 мая, от взрывов «Лепестков» пострадали 114 мирных жителей, среди которых десять детей.
Там же добавили, что в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина 1957 года рождения. Состояние ее здоровья не уточняют.
В ночь на 8 мая несколько районов ДНР атаковали украинские военные. ВСУ выпустили по ним 13 снарядов, передает RT.