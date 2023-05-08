Онколог Максим Астраханцев назвал одной из причин развития онкологии употребление овощей с нитратами

Выращенные с помощью азотных удобрений картофель и морковь могут стать причиной развития рака. Об этом заявил онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев.
Он подчеркнул, что нитраты в овощах появляются посредством долгой цепочки преобразований. Сначала они попадают в плод вместе с азотными удобрениями, после чего превращаются в нитриты. В свою очередь, это вещество под воздействием ферментов в пищеварительном тракте преобразуются в нитрозамины, пишет RT.
Как сказал Астраханцев, данное соединение обладает высоким уровнем канцерогенности. При этом наиболее подвержены накоплению нитратов корнеплоды, такие как картофель и морковь. Однако опасными овощи становятся при чрезмерном употреблении.
Ранее «Ридус» сообщал об опасности сухих шампуней. По словам онколога Игоря Самойленко, средства с высоким содержанием бензола могут стать причиной развития опухоли верхних дыхательных путей.