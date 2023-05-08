Онколог Максим Астраханцев назвал одной из причин развития онкологии употребление овощей с нитратами

Он подчеркнул, что нитраты в овощах появляются посредством долгой цепочки преобразований. Сначала они попадают в плод вместе с азотными удобрениями, после чего превращаются в нитриты. В свою очередь, это вещество под воздействием ферментов в пищеварительном тракте преобразуются в нитрозамины, пишет RT.