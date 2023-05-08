СК обвинил подозреваемого в организации подрыва машины Прилепина в теракте и незаконном обороте оружия

Как сообщили в пресс-службе ведомства, обвинение предъявили в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по двум статьям. Речь идет о ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Пермякова меры пресечения в виде заключения под стражу.