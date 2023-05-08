Петербургские школьники опубликовали в Сети видео с обнаженным одноклассником

Школьники распространили в Сети видео с обнаженным одноклассником в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Школьный социальный работник сообщил о происшествии матери мальчика 3 мая. Как выяснили полицейские, дети собрались в квартире и играли в «Правду или действие».
Однако в какой-то момент трое 12-летних школьников начали угрожать приятелю физической расправой, если тот не разденется догола. Записанный ролик хулиганы разослали всем учащимся.
Как рассказал отец шестиклассника, попавшего на видео, его сын не может посещать школу из-за насмешек детей, а также вынужден ходить к психологу. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о пропавшей школьнице в Екатеринбурге. Девочка утром отправилась в учебное учреждение, однако домой после не вернулась.