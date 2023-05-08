Житель Оренбургской области отвез гостившего у бабушки второклассника в лес и изнасиловал его в машине

Родители отправили восьмилетнего сына к бабушке в деревню в Оренбургской области, где он познакомился с 58-летним соседом пожилой женщины. Позже мужчина предложил школьнику прокатиться на его легковом автомобиле. Несовершеннолетний согласился, поскольку знал, что этот человек является знакомым семьи, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.