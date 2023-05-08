Житель Оренбургской области отвез гостившего у бабушки второклассника в лес и изнасиловал его в машине

Уголовное дело возбуждено после изнасилования 58-летним мужчиной несовершеннолетнего мальчика.
Родители отправили восьмилетнего сына к бабушке в деревню в Оренбургской области, где он познакомился с 58-летним соседом пожилой женщины. Позже мужчина предложил школьнику прокатиться на его легковом автомобиле. Несовершеннолетний согласился, поскольку знал, что этот человек является знакомым семьи, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
После преступник вывез ребенка в лес, где, по словам мальчика, совершил в отношении его насильственные действия сексуального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 20 лет колонии.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего жителя Перми за изнасилование 15-летней девушки.