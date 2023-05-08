Село Пологи Запорожской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Пологи Запорожской области. По предварительным данным, в результате инцидента ранены несколько человек, пишет RT.
Представители районной администрации сообщили журналистам, что из-за действий украинских боевиков гражданская инфраструктура получила повреждения и местами разрушена. Другие подробности ЧП уточняются.
Ранее сообщалось, что в ночь на 8 мая ВСУ обстреляли поселок Молодежное в Луганской Народной Республике. Атака на населенный пункт велась из РСЗО HIMARS, отметили в Совместном центре контроля и координации.