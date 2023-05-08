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Село Пологи Запорожской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины

Происшествия
Село Пологи Запорожской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Пологи Запорожской области. По предварительным данным, в результате инцидента ранены несколько человек, пишет RT.

Представители районной администрации сообщили журналистам, что из-за действий украинских боевиков гражданская инфраструктура получила повреждения и местами разрушена. Другие подробности ЧП уточняются.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 мая ВСУ обстреляли поселок Молодежное в Луганской Народной Республике. Атака на населенный пункт велась из РСЗО HIMARS, отметили в Совместном центре контроля и координации.
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