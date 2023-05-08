Полиция Филиппин спасла 1090 человек от принудительного труда в компании кибермошенников

Сотрудники правоохранительных органов Филиппин провели рейд в компании, связанной с торговлей людьми и кибермошенничеством. В результате оперативных мероприятий стражи порядка спасли от принудительного труда 1090 человек, пишут местные СМИ.
Спасенными оказались 171 местный житель и 919 иностранных граждан, в числе которых 300 китайцев, проживавших на территории материкового Китая, Гонконга и Тайваня. По данным СМИ, работодатели отобрали у приезжих паспорта, как только трудовые мигранты оказались на Филиппинах. «Рабам» предстояло трудиться по 18 часов в сутки, предлагая потенциальным покупателям из США, Канады и Европы покупать криптовалюту. При этом реальные деньги доверчивые иностранцы переводили на фальшивые банковские счета.
Посольство Китая в республике поблагодарило полицейских за спасение своих граждан. В сентябре 2022 года в Камбодже накрыли преступный синдикат, который заманивал в страну трудовых мигрантов из-за рубежа и заставлял работать на мошенников. От аферистов пострадали тысячи граждан КНР.