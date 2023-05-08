Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ФСБ опубликовала материалы о зверских убийствах гитлеровцами жителей Артемовска в годы Великой Отечественной войны

Происшествия
ФСБ опубликовала материалы о зверских убийствах гитлеровцами жителей Артемовска в годы Великой Отечественной войны

ФСБ России обнародовала архивные материалы, свидетельствующие о зверских убийствах гитлеровцами мирных жителей Артемовска в годы Великой Отечественной войны.

Об этом стало известно 8 мая, в понедельник. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале ведомства. Детали происходящего были раскрыты на Сталинском процессе над палачами в 1947 году, указывается в материале.

Нацисты создали пять лагерей для «неблагонадежных», где насильно держали до 3 тыс. граждан. Женщин, в свою очередь, загоняли в публичные дома и заражали венерическими болезнями. Населенный пункт был оккупирован около двух лет — с 31 октября 1941 по 5 сентября 1943 года.
великая отечественная война артемовск гитлеровцы фсб
Военкоры ФАН