ФСБ опубликовала материалы о зверских убийствах гитлеровцами жителей Артемовска в годы Великой Отечественной войны

Нацисты создали пять лагерей для «неблагонадежных», где насильно держали до 3 тыс. граждан. Женщин, в свою очередь, загоняли в публичные дома и заражали венерическими болезнями. Населенный пункт был оккупирован около двух лет — с 31 октября 1941 по 5 сентября 1943 года.