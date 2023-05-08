В этот день, 8 мая 1940 года, родился известный рок-н-ролл исполнитель Рики Нельсон

Восемьдесят три года назад в Нью-Джерси, родился Рики Нельсон — певец и музыкант, исполнитель рок-н-ролла, который смог составить конкуренцию самому Элвису Пресли.
Несмотря на то, что родился будущий артист в музыкальной семье, — его отец руководил биг-бэндом Оззи Нельсона, в котором пела и мать Рики, Харриет Хильярд — сам юноша не обладал выдающимися музыкальными способностями. В частности, его вокальные данные оставляли желать лучшего.
Однако это не помешало ему начать свой творческий путь и успешную карьеру рок-н-ролл певца. Кроме того, согласно всемирной музыкальной базе Allmusic, Нельсон «сыграл недооцененную, но важнейшую роль как исполнитель, больше других поспособствовавший проникновению жанра в американский мэйнстрим».
Профессионально выступать Рики начала еще в восьмилетней возрасте, когда вместе с родителями и младшим братом стал участвовать в комедийном радио и телесериале «Приключения Оззи и Харриет».
Годы известности Нельсона пришлись на конец 50-х и начало 70-х годов. В общей сложности, с 1957 по 1973 годы он выпустил 53 сингла, 19 из которых возглавляли топ чарта Billboard Hot 100. Многие критики и эксперты того времени утверждали, что песни Рики Нельсона, как это не странно, куда мелодичнее и мягче, чем у самого короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.
Кроме своего музыкального наследия, Нельсон отличился еще и одной ролью в кино. В фильме «Рио Браво» 1959 года он сыграл помощника шерифа, который противостоит банде напавших на город разбойников.
Но, к сожалению, жизнь певца была недолгой. 31 декабря 1985 года Рики вместе со своей невестой Хелен Блейр был на борту частного самолета, который упал, не долетев всего двух миль до посадочной полосы аэропорта Де-Калбе, Даллас, штат Техас. Трагедия также унесла жизни музыкальной команды Нельсона, всего 5 человек.
Спустя два года после гибели, музыкант был включен в Зал славы Рок-н-Ролла. А еще через несколько лет, в 1994 году, посвященная ему «Звезда» появилась на Аллее славы в Палм-Спрингс.