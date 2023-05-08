В этот день, 8 мая 1940 года, родился известный рок-н-ролл исполнитель Рики Нельсон

Годы известности Нельсона пришлись на конец 50-х и начало 70-х годов. В общей сложности, с 1957 по 1973 годы он выпустил 53 сингла, 19 из которых возглавляли топ чарта Billboard Hot 100. Многие критики и эксперты того времени утверждали, что песни Рики Нельсона, как это не странно, куда мелодичнее и мягче, чем у самого короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.