Площадь пожара после взрывов на складе под Одессой превысила 10 тысяч квадратных метров

О последствиях детонации снарядов в эфире национального телемарафона «Единые новости» сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк. Она отметила, что возгорание возникло там, куда упали ракеты. Огонь также охватил склад. Гуменюк подчеркнула, что пожары были очень мощными, однако спасатели их ликвидировали.