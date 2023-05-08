Комедию «Кавказская пленница» режиссера Леонида Гайдая хотели запретить в СССР из-за «антисоветчины»

Легендарная комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» режиссера Леонида Гайдая могла никогда не выйти в свет: изначально ее сочли второсортной и антисоветской. Лишь положительная оценка главы СССР Леонида Брежнева спасла фильм.
Портал Sport24 пишет о том, что изначально председатель Госкино Алексей Романов выступил за запрет ленты. «Эта второсортная антисоветчина», по его мнению, никогда не должна была выходить на киноэкраны.
Но о мнении Романова знали не все представители Госкино. Именно из-за этого, когда из администрации генсека позвонили и попросили привезти на дачу Брежнева свежую комедию, дежурный отправил «Кавказскую пленницу».
В итоге лидеру Советского Союза очень понравилось произведение Гайдая — Брежнев признался, что порой во время просмотра смеялся до слез. Политик лично позвонил главе Госкино и поздравил его с отличной работой. Романову, в свою очередь, пришлось выдать комедии прокат высшей категории. В кинотеатрах ее посмотрели 76,5 млн советских зрителей.
Ранее депутат Государственной думы Сергей Гаврилов в авторской колонке для ФАН оспорил устоявшийся тезис о том, что период правления Брежнева являлся эпохой застоя.