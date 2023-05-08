Комедию «Кавказская пленница» режиссера Леонида Гайдая хотели запретить в СССР из-за «антисоветчины»

В итоге лидеру Советского Союза очень понравилось произведение Гайдая — Брежнев признался, что порой во время просмотра смеялся до слез. Политик лично позвонил главе Госкино и поздравил его с отличной работой. Романову, в свою очередь, пришлось выдать комедии прокат высшей категории. В кинотеатрах ее посмотрели 76,5 млн советских зрителей.