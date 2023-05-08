Упавший дрон с камерой и Wi-Fi передатчиком обнаружили в Смоленской области

Прибывшие на место инцидента правоохранители осмотрели дрон. Известно, что на аппарате не было взрывных устройств и какой-либо маркировки. Внутри беспилотник был оснащен двигателем, аккумулятором, видеокамерой и Wi-Fi передатчиком. Сотрудники полиции изъяли устройство и начали поиски владельца.