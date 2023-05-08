Упавший дрон с камерой и Wi-Fi передатчиком обнаружили в Смоленской области

Местная жительница обнаружила рядом со своим участком в деревне Власово Темкинского района неизвестный БПЛА.
Аппарат был найден 65-летней женщиной. После обнаружения беспилотника рядом со своим домом местная жительница сразу же обратилась в полицию, сообщает Telegram-канал SHOT.
Прибывшие на место инцидента правоохранители осмотрели дрон. Известно, что на аппарате не было взрывных устройств и какой-либо маркировки. Внутри беспилотник был оснащен двигателем, аккумулятором, видеокамерой и Wi-Fi передатчиком. Сотрудники полиции изъяли устройство и начали поиски владельца.
Ранее упавший беспилотник обнаружили в лесополосе в Щекинском районе Тульской области. У аппарата отсутствовали опознавательные знаки и ведомственная принадлежность.