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Бомбардировщик Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников ВСУ в Харьковской области

Армия
Бомбардировщик Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников ВСУ в Харьковской области

Фронтовой бомбардировщик Су-34 сбросил управляемые бомбы на пункт размещения наемников Вооруженных сил Украины, расположенный в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Российский истребитель, с применением моделей планирования и коррекции авиабомб, сбросил снаряды на пункт временной дислокации противника в районе села Ивановка. Цель была поражена. Кроме того, по сообщению Зыбинского, военные группировки «Запад» на Купянском направлении уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника и сорвали три попытки ротации украинских подразделений в районе Тимковки, Кисловки и Новомлынска.

Ранее «Национальная Служба Новостей» сообщала, что активное применение Россией планирующих бомб может вынудить Украину пересмотреть планы по контрнаступлению.
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