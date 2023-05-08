Бомбардировщик Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников ВСУ в Харьковской области

Фронтовой бомбардировщик Су-34 сбросил управляемые бомбы на пункт размещения наемников Вооруженных сил Украины, расположенный в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
Российский истребитель, с применением моделей планирования и коррекции авиабомб, сбросил снаряды на пункт временной дислокации противника в районе села Ивановка. Цель была поражена. Кроме того, по сообщению Зыбинского, военные группировки «Запад» на Купянском направлении уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника и сорвали три попытки ротации украинских подразделений в районе Тимковки, Кисловки и Новомлынска.
Ранее «Национальная Служба Новостей» сообщала, что активное применение Россией планирующих бомб может вынудить Украину пересмотреть планы по контрнаступлению.