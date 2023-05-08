Спасатели локализовали лесной пожар в заповеднике «Бастак» в Еврейской автономной области

На территории Еврейской автономной области до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. В настоящее время проводится периодическое патрулирование территории, пораженной огнем, для предотвращения повторного возгорания. Кроме этого, подготавливаются опорные полосы для проведения встречных отжигов, а также разбираются тлеющие остатки ветровала и бурелома.