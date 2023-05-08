Спасатели локализовали лесной пожар в заповеднике «Бастак» в Еврейской автономной области

Крупное природное возгорание удалость локализовать на площади 22,3 тысячи гектаров. Одновременно с этим потушили кромку пожара общей протяженностью более 30 километров. Об этом сообщают в пресс-центре замдиректора заповедника «Бастак» Сергея Кривошеева.
На территории Еврейской автономной области до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. В настоящее время проводится периодическое патрулирование территории, пораженной огнем, для предотвращения повторного возгорания. Кроме этого, подготавливаются опорные полосы для проведения встречных отжигов, а также разбираются тлеющие остатки ветровала и бурелома.
В тушении лесного пожара принимают участие 130 человек, три вертолета Ми-8, а также 14 единиц специальной техники. Благодаря им на сегодняшний день ситуация стабилизирована. Известно, что спасателям удалось сохранить редкие кедровые насаждения на северо-западе заповедника. Помимо этого, в заказнике находятся амурские тигры.
Ранее стало известно, что на Среднем Урале площадь природных пожаров увеличилась до 54 тысяч гектаров. В настоящий момент локализовано 16 очагов возгорания.