Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Военкор Александр Сладков назвал ночные удары ВСК РФ по украинским позициям невиданными по силе

Армия
Военкор Александр Сладков назвал ночные удары ВСК РФ по украинским позициям невиданными по силе

ВКС России прошедшей ночью нанесли невиданные по силе удары по военным целям на территории Украины. Об этом заявил военкор Александр Сладков.

По его словам, в распоряжении российской армии имеется информация о расположении важнейших целей противника. Ее получение стало возможным в связи с налаживанием новой разведывательной сети.

«У нас есть чем бить, мы никогда не стреляем остатками», — добавил Сладков.

Ранее аналитик Брендан Коул в своем материале для Newsweek назвал ВКС козырем России перед планируемым украинским контрнаступлением. В распоряжении РФ находится авиапарк из 120 бомбардировщиков и 900 истребителей, напомнил он.
вкс рф сладков удары разведка разведывательная сеть позиции всу
Военкоры ФАН