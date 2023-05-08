Военкор Александр Сладков назвал ночные удары ВСК РФ по украинским позициям невиданными по силе

ВКС России прошедшей ночью нанесли невиданные по силе удары по военным целям на территории Украины. Об этом заявил военкор Александр Сладков.
По его словам, в распоряжении российской армии имеется информация о расположении важнейших целей противника. Ее получение стало возможным в связи с налаживанием новой разведывательной сети.
«У нас есть чем бить, мы никогда не стреляем остатками», — добавил Сладков.
Ранее аналитик Брендан Коул в своем материале для Newsweek назвал ВКС козырем России перед планируемым украинским контрнаступлением. В распоряжении РФ находится авиапарк из 120 бомбардировщиков и 900 истребителей, напомнил он.