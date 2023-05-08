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Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов в Киеве

Происшествия
Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов в Киеве

Несколько мощных взрывов прогремели в столице Украины Киеве. Об инцидентах ТАСС сообщили очевидцы.

Собеседники агентства рассказали, что слышали работу средств ПВО, а также видели беспилотные летательные аппараты ближе к центру города. Еще один житель Киевской области тоже отметил большое количество дронов в небе и заявил о повреждениях и пожарах, которые были вызваны падением БПЛА.

Минувшей ночью, с 7 на 8 мая, в ряде украинских регионов объявлялась воздушная тревога. Сирены звучали в том числе в Киеве. Кроме того, поступала информация о взрывах в Днепропетровской, Одесской, Черниговской, а также Киевской областях и самой столице соседнего государства. Помимо этого, в Сети появились данные о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье.
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