Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов в Киеве

Несколько мощных взрывов прогремели в столице Украины Киеве. Об инцидентах ТАСС сообщили очевидцы.
Собеседники агентства рассказали, что слышали работу средств ПВО, а также видели беспилотные летательные аппараты ближе к центру города. Еще один житель Киевской области тоже отметил большое количество дронов в небе и заявил о повреждениях и пожарах, которые были вызваны падением БПЛА.
Минувшей ночью, с 7 на 8 мая, в ряде украинских регионов объявлялась воздушная тревога. Сирены звучали в том числе в Киеве. Кроме того, поступала информация о взрывах в Днепропетровской, Одесской, Черниговской, а также Киевской областях и самой столице соседнего государства. Помимо этого, в Сети появились данные о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье.