Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов в Киеве

Минувшей ночью, с 7 на 8 мая, в ряде украинских регионов объявлялась воздушная тревога. Сирены звучали в том числе в Киеве. Кроме того, поступала информация о взрывах в Днепропетровской, Одесской, Черниговской, а также Киевской областях и самой столице соседнего государства. Помимо этого, в Сети появились данные о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье.