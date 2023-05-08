Эндокринолог Екатерина Янг назвала алкоголь и жареную пищу разрушающими печень продуктами

По ее словам, от работы печени зависит как общее самочувствие, так и эмоциональное состояние человека. Этот орган преобразует токсичные вещества и помогает их безопасному выведению из организма. Кроме того, печень вырабатывает желчь, необходимую для нормальной работы пищеварения.