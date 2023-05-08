Эндокринолог Екатерина Янг назвала алкоголь и жареную пищу разрушающими печень продуктами

Жареная пища и алкоголь увеличивают нагрузку на печень и приводят к ее разрушению. Об этом заявила эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале.
По ее словам, от работы печени зависит как общее самочувствие, так и эмоциональное состояние человека. Этот орган преобразует токсичные вещества и помогает их безопасному выведению из организма. Кроме того, печень вырабатывает желчь, необходимую для нормальной работы пищеварения.
Однако неправильное питание может значительно увеличить нагрузку на орган. Янг посоветовала исключить из рациона жареную пищу, фастфуд и мучное, поскольку они приводят к сгущению желчи. Стоит ограничить употребление алкоголя.
«Самый известный токсин, который может навредить, если употреблять его в больших количествах. Постепенно приводит к воспалению, рубцеванию и циррозу печени», — объяснила эндокринолог.
Также Янг рекомендовала не увлекаться сладким и продуктами, содержащими фруктозу. Они могут привести к увеличению веса и ожирению печени.
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