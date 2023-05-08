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В акции «Бессмертный полк» на Кубе приняли участие более 250 тысяч человек

Общество
В акции «Бессмертный полк» на Кубе приняли участие более 250 тысяч человек

Более 250 тысяч кубинцев и россиян приняли участие в акции «Бессмертный полк», прошедшей в Гаване.

Кроме того, в российском посольстве на Кубе открылась выставка, посвященная судебным процессам над нацистскими преступниками. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале. Также прошел показ кинокартины «Нюрнберг».

В Приднестровье планируют отметить День Победы, невзирая на введенные из-за террористической опасности ограничения. В республике пройдут торжественные церемонии возложения цветов, концерты, митинги и другие мероприятия. Об этом рассказал глава представительства ПМР в РФ Леонид Манаков.
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