Сотрудники ФСБ задержали трех граждан за попытку совершить диверсию на ж/д путях в Челябинской области

Злоумышленники намеревались совершить диверсию в ночь на 7 мая, передает ТАСС. Тогда обнаружили возгорание релейного и батарейного шкафов. Правонарушение совершили на участке Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Детали задержания граждан пока не уточняют.