Сотрудники ФСБ задержали трех граждан за попытку совершить диверсию на ж/д путях в Челябинской области

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Челябинской области задержали трех граждан за попытку устроить диверсию на перегоне железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе органа.
Злоумышленники намеревались совершить диверсию в ночь на 7 мая, передает ТАСС. Тогда обнаружили возгорание релейного и батарейного шкафов. Правонарушение совершили на участке Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Детали задержания граждан пока не уточняют.
Ранее сообщалось о попытке совершения диверсионно-террористического акта со стороны Украины. Диверсанты планировали атаковать самолеты на аэродроме Северный в Ивановской области, передает RT.