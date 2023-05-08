Количество жертв природных пожаров на Урале выросло до семи

Число погибших в природных пожарах на Урале увеличилось до семи человек. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Очередной жертвой стал 49-летний житель деревни Красный Яр в Тюменской области. Шестеро человек погибли в Курганской области, где огонь уничтожил деревни Плоскую, Юлдус и Могилева. Еще 14 человек пострадали.
Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что большая часть природных пожаров в Курганской области ликвидирована. В регионе фиксировали 13 очагов горения.
В настоящий момент министр прибыл в Курган для координации тушения природных пожаров в регионе. Вместе с Куренковым на место прибыли специалисты центрального аппарата МЧС.