Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о досрочных выборах главы государства

Изменения в Избирательном кодексе Узбекистана предусматривают проведение досрочных выборов главы государства, депутатов Законодательной палаты и членов сената. Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиеев.
Согласно принятому законопроекту, при роспуске президентом как нижней палаты, так и сената, избрание членов проводится в течение трех месяцев. Если же Законодательная палата сама приняла решение о роспуске, в этом случае выборы длятся в течение двух месяцев. Что касается сената, то при самороспуске избрание новых членов проводится в течение одного месяца.
Если президент государства объявляет о досрочных выборах, то этот процесс длится два месяца в соответствии с настоящим кодексом. Центральная избирательная комиссия устанавливает сроки реализации мероприятий по подготовке и проведению избрания.
Следует отметить, что ранее, 30 апреля, состоялся всенародный референдум, в результате которого было принято постановление о Конституционном законе Республики Узбекистан. Изменения вступили в силу 1 мая 2023 года.