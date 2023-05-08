Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о досрочных выборах главы государства

Согласно принятому законопроекту, при роспуске президентом как нижней палаты, так и сената, избрание членов проводится в течение трех месяцев. Если же Законодательная палата сама приняла решение о роспуске, в этом случае выборы длятся в течение двух месяцев. Что касается сената, то при самороспуске избрание новых членов проводится в течение одного месяца.