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Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры 14 мая

Политика
Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры 14 мая

Армянский премьер-министр Никол Пашинян и азербайджанский президент Ильхам Алиев 14 мая проведут переговоры в Брюсселе. Об этом сообщает FT со ссылкой на официальные источники.

В апреле Алиев предложил армянам на территории Карабаха выбирать между переездом и получением гражданства Азербайджана. По его словам, судьба региона является внутренним делом республики. Власти Армении должны признать Карабах частью азербайджанской территории, указал политик.

Ранее, 5 мая, армянский посол Вагаршак Арутюнян провел переговоры с коллегой из США Линн Трейси в Москве. Стороны обсудили отношения Еревана и Баку, а также вопросы урегулирования ситуации в Карабахе.
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