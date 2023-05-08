Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры 14 мая

Армянский премьер-министр Никол Пашинян и азербайджанский президент Ильхам Алиев 14 мая проведут переговоры в Брюсселе. Об этом сообщает FT со ссылкой на официальные источники.
В апреле Алиев предложил армянам на территории Карабаха выбирать между переездом и получением гражданства Азербайджана. По его словам, судьба региона является внутренним делом республики. Власти Армении должны признать Карабах частью азербайджанской территории, указал политик.
Ранее, 5 мая, армянский посол Вагаршак Арутюнян провел переговоры с коллегой из США Линн Трейси в Москве. Стороны обсудили отношения Еревана и Баку, а также вопросы урегулирования ситуации в Карабахе.