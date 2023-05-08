Financial Times: Евросоюз может ввести санкции против некоторых китайских компаний за поставки в Россию

Страны Евросоюза могут впервые ввести санкции против компаний из Китая из-за предполагаемых поставок в Россию некоторых видов продукции. Об этом пишет Financial Times.
Издание сообщает, что наложение рестрикций на некоторые китайские компании стало возможным в связи подозрениями Еврокомиссии в поставках из КНР в РФ некоторых видов товаров. Речь идет о продукции, которая может быть использована для изготовления вооружений.
Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что ЕС может своими действиями спровоцировать конфликт со всем миром. Это произойдет, если международное объединение одобрит новый пакет антироссийских ограничений.