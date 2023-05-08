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Официальный представитель президента Турции Калын уличил Запад в поддержке эскалации украинского конфликта

Политика
Официальный представитель президента Турции Калын уличил Запад в поддержке эскалации украинского конфликта

Страны западного мира выступают за эскалацию вооруженного противостояния на украинской территории. Соответствующую точку зрения озвучил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

Своим мнением политик поделился в эфире телеканала Habertürk. Конфликт на Украине можно назвать «холодной войной 2.0»: более того, он ведется между Россией и Западом, а не между Москвой и Киевом, добавил Калын.

«Сейчас международная конъюнктура больше на стороне войны, а не мира. Ведущие силы являются сторонниками ее продолжения», — резюмировал он.

Прежде официальный представитель президента Турции добавил, что Анкара предложила свою «перспективу» решения украинского вопроса. Подробности передает телеканал RT.
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