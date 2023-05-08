Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Три человека погибли в результате падения истребителя МиГ-21 на деревенский дом в Индии

Происшествия
Три человека погибли в результате падения истребителя МиГ-21 на деревенский дом в Индии

Истребитель Миг-21 ВВС Индии потерпел крушение вблизи города Суратгарх на северо-западе страны, сообщает NDTV.

Военный самолет разбился во время планового тренировочного вылета. Отмечается, что пилот истребителя успел катапультироваться. Мужчина получил легкие травмы, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Самолет упал на жилой деревенский дом, в результате чего погибли три местных жителя. Местные органы начали проверку происшествия и выясняют причины крушения истребителя.

Ранее в Индии погибли не менее 18 человек из-за затопления туристического катера. На место инцидента прибыли спасательные службы, чтобы доставить выживших на берег.
МиГ-21 индия крушение погибшие ввс
Военкоры ФАН