Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая

Украинский президент отметил, что уже давно существует традиция отмечать 9 мая именно этот праздник, мира и единства. Зеленский написал, что каждый год, начиная с завтрашнего дня, жители страны будут чествовать историческое единство с европейцами, которые одержали победу над нацизмом.