Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении 9 мая Дня Европы. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.
Украинский президент отметил, что уже давно существует традиция отмечать 9 мая именно этот праздник, мира и единства. Зеленский написал, что каждый год, начиная с завтрашнего дня, жители страны будут чествовать историческое единство с европейцами, которые одержали победу над нацизмом.
Глава государства добавил, что подал в Верховную раду проект закона об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Зеленский отметил, что украинцы никогда не забудут вклад народа в победу.
Ранее президент поблагодарил страны Запада за помощь в обеспечении безопасности страны. За эти слова пользователи соцсетей назвали Зеленского клоуном, который развлекает публику.