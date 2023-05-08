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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая

Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении 9 мая Дня Европы. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

Украинский президент отметил, что уже давно существует традиция отмечать 9 мая именно этот праздник, мира и единства. Зеленский написал, что каждый год, начиная с завтрашнего дня, жители страны будут чествовать историческое единство с европейцами, которые одержали победу над нацизмом.

Глава государства добавил, что подал в Верховную раду проект закона об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Зеленский отметил, что украинцы никогда не забудут вклад народа в победу.

Ранее президент поблагодарил страны Запада за помощь в обеспечении безопасности страны. За эти слова пользователи соцсетей назвали Зеленского клоуном, который развлекает публику.
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