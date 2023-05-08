Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до шести

Ранее сообщалось, что глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган для координации тушения природных пожаров в регионе. Планируется, что он совершит облет пострадавших районов Курганской области, после чего проведет координационное совещание с местными властями. Вместе с Куренковым в регион прибыли специалисты центрального аппарата МЧС.