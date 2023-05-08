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Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до шести

Происшествия
Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до шести

Шесть человек погибли при пожарах в Курганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинских служащих.

Природные пожары в Курганской области уничтожили более 40 домов. Число жертв увеличилось с четырех до шести. Еще 14 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган для координации тушения природных пожаров в регионе. Планируется, что он совершит облет пострадавших районов Курганской области, после чего проведет координационное совещание с местными властями. Вместе с Куренковым в регион прибыли специалисты центрального аппарата МЧС.
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