Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до шести

Шесть человек погибли при пожарах в Курганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинских служащих.
Природные пожары в Курганской области уничтожили более 40 домов. Число жертв увеличилось с четырех до шести. Еще 14 человек пострадали.
Ранее сообщалось, что глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган для координации тушения природных пожаров в регионе. Планируется, что он совершит облет пострадавших районов Курганской области, после чего проведет координационное совещание с местными властями. Вместе с Куренковым в регион прибыли специалисты центрального аппарата МЧС.