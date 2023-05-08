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Пострадавшие от лесных пожаров в Курганской области получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей

Происшествия
Пострадавшие от лесных пожаров в Курганской области получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей

Администрация Курганской области приняла решение оказать материальную помощь жителям, потершим имущество при пожарах в регионе. Об этом сообщил глава области Вадим Шумков.

Размер первичной выплаты составит 10 тысяч рублей. Кроме того, если из-за лесных пожаров пострадало все имущество, то погорельцам окажут финансовую поддержку в размере 50 тысяч рублей.

Сейчас все пострадавшие находятся в специальных пунктах временного размещения, где с ними работают специалисты. Шумков подчеркнул, что в ближайшее время туда отправятся представители администрации, которые помогут с восстановлением документов.

Ранее глава МЧС Российской Федерации Александр Куренков сообщил, что всего в области выявили 13 очагов природных пожаров. На сегодняшний день сотрудники пожарных служб ликвидировали 9 источников возгорания.
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