Пострадавшие от лесных пожаров в Курганской области получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей

Администрация Курганской области приняла решение оказать материальную помощь жителям, потершим имущество при пожарах в регионе. Об этом сообщил глава области Вадим Шумков.
Размер первичной выплаты составит 10 тысяч рублей. Кроме того, если из-за лесных пожаров пострадало все имущество, то погорельцам окажут финансовую поддержку в размере 50 тысяч рублей.
Сейчас все пострадавшие находятся в специальных пунктах временного размещения, где с ними работают специалисты. Шумков подчеркнул, что в ближайшее время туда отправятся представители администрации, которые помогут с восстановлением документов.
Ранее глава МЧС Российской Федерации Александр Куренков сообщил, что всего в области выявили 13 очагов природных пожаров. На сегодняшний день сотрудники пожарных служб ликвидировали 9 источников возгорания.