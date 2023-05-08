Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил об уничтожении складов ВСУ в Одесской области

Российские войска поразили оружейные склады Вооруженных сил Украины в Одессе и области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Удар был нанесен по военным объектам на побережье в районе Затоки, а также на окраинах Одессы. В результате прилета ракет Х-22 склады были уничтожены, из-за чего боеприпасы сдетонировали, и возник пожар.
Рогов отметил, что Киев скрывает истинную причину взрыва. Украинские власти утверждают, что причиной детонации стал пожар на складах продовольственного предприятия.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил о применении БПЛА-камикадзе и крылатых ракет по целям на Украине. Об этом пишет RT.