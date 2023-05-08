Аналитик Араужо заявил о возможном конфликте в Европе из-за напряженности между Германией и Польшей

Попытки Польши добиться от Германии репараций за Вторую мировую войну могут обернуться конфликтом, последствия которого затронут весь Запад, заявил аналитик, исследователь международных конфликтов Уриэль Араужо.
Противостояние Варшавы и Берлина эксперт считает «еще одной трещиной внутри западного альянса». По его словам, Польша не думает о том, к чему могут привести ее действия.
Помимо того, что по польско-немецким отношениям бьет вопрос выплат за преступления гитлеровского режима, Варшава ухудшает обстановку стремлением стать главным вассалом США в Европе. Аналитик считает, что правительство страны пользуется украинским кризисом ради продвижения собственных интересов в регионе. Но экономический и политический лидер Европы, Берлин, не собирается уступать свои позиции. И это тоже может привести к эскалации отношений между европейскими державами, подчеркнул Араужо.
Ранее стало известно о том, что Польша намерена добиваться репараций за Вторую мировую войну от России после Германии.