Аналитик Араужо заявил о возможном конфликте в Европе из-за напряженности между Германией и Польшей

Помимо того, что по польско-немецким отношениям бьет вопрос выплат за преступления гитлеровского режима, Варшава ухудшает обстановку стремлением стать главным вассалом США в Европе. Аналитик считает, что правительство страны пользуется украинским кризисом ради продвижения собственных интересов в регионе. Но экономический и политический лидер Европы, Берлин, не собирается уступать свои позиции. И это тоже может привести к эскалации отношений между европейскими державами, подчеркнул Араужо.