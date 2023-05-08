Приднестровский дипломат Леонид Манаков: республика хочет увеличения числа миротворцев РФ ради безопасности

Власти Приднестровья (МПР) просят Москву увеличить число российских миротворцев в республике ради безопасности. Об этом РИА Новости рассказал глава представительства ПМР в РФ Леонид Манаков.
Тирасполь хочет, чтобы Москва увеличила количество российских миротворцев на территории республики. Это связано с ростом рисков безопасности, отметил дипломат.
Мир в зоне конфликта сейчас поддерживают российские, приднестровские и молдавские военные. Также сообщается, что на территории присутствуют десять военных наблюдателей с Украины.
Ранее социолог и ветеран спецслужб Приднестровья Дмитрий Соин заявил, что страны Запада уже «приговорили республику к смертной казни». По его словам, вопрос заключается лишь в том, когда будет запущена ликвидация пророссийского анклава.